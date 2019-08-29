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Лукашенко пошутил о "вмешательстве" Беларуси в выборы в США

29 августа, 20:16

Белорусский президент рассказал, кого поддерживал на выборах президента США в 2016 году

Александр Лукашенко и Джон Болтон

Александр Лукашенко и Джон Болтон / Фото: AFP

На выборах президента США в 2016 году президент Белоруссии Александр Лукашенко "болел" за республиканца Дональда Трампа.

"Я "вмешивался" в американские выборы и болел за Трампа", – сказал он на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном на переговорах 29 августа.

Сам Болтон призвал Беларусь и ее народ определиться со своим суверенитетом.

"Белорусский народ должен решить: хочет ли он оставаться суверенным, либо нет. Мое мнение – он все еще хочет оставаться суверенным государством", – сказал он.

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Болтон добавил, что США интересуют вопросы соблюдения прав человека и нераспространения оружия в Беларуси.

Повышение уровня дипломатических отношений на переговорах не обсуждалось, поскольку, как сказал Джон Болтон, для их восстановления необходим "прогресс в определенных сферах".

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По завершению встречи Лукашенко передал подарки для Дональда Трампа и его жены Мелании. Американскому лидеру его белорусский коллега передал кортик, а первой леди США – льняную скатерть и салфетки.

"Это – женское, она имеет отношение к славянскому льну", – сказал Лукашенко, намекнув на словенское происхождение первой леди США.

Самому Болтону президент Белоруссии подарил шоколад без сахара.

Напомним, ранее стало известно, какие темы советник президента США собирается обсуждать во время визита в Минск.

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Беларусь визит Лукашенко Болтон

Источник: БЕЛТА

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