Массовое убийство в синагоге Питтсбурга: стрелку увеличили число обвинений

Большое жюри присяжных предъявило Роберту Бауэра, устроившего массовую стрельбу в синагоге в Питтсбурге, обвинения по 44 пунктам, включая преступления на почве ненависти.

Об этом сообщает AP.

Изначально ему предъявили обвинения по 29 пунктам.

Согласно вердикту большого жюри, наказание по 32 пунктам обвинения предусматривает смертную казнь.

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Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся.

Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек, прокуратура США предъявила обвинения по 29 пунктам, среди которых 11 эпизодов использования огнестрельного оружия для совершения убийства и преступлений на почве нетерпимости.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.

Мы писали, что на фоне произошедшего американский президент Дональд Трамп сделал жесткое заявление о смертной казни. В частности, он высказал мнение, что преступники, открывающие стрельбу в церквях и храмах, заслуживают смертной казни, и штатам следует изменить свое законодательство, чтобы сделать это возможным.