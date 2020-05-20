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Медленный выход из карантина: Канада, США и Мексика на месяц продлили закрытие границ из-за коронавируса

20 мая, 04:22

Елена Кузьмич

"Это решение, которое будет держать людей в безопасности в обеих наших странах", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика продлили запрет на трансграничные поездки еще на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ограничения, впервые введенные в середине марта, теперь будут продлены до 22 июня как для Канады, так и для Мексики.

"Это важное решение, которое будет держать людей в безопасности в обеих наших странах", – сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо о соглашении между США и Канадой.

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МИД Мексики также сообщил о продлении ограничений.

"Ограничения будут продолжаться на тех же условиях, на которых они были разработаны с момента их введения 21 марта, а в апреле продлены еще на месяц. Обе страны будут продолжать координировать меры здравоохранения в приграничном регионе", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Мексики.

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Соединенные Штаты Америки также заявили, что расширят правила, связанные с пандемией, которые разрешают быструю депортацию мигрантов, задержанных на границах США.

Новые пограничные правила будут продлены на неопределенный срок, но будут пересматриваться американскими чиновниками здравоохранения каждые 30 дней.

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Напомним, что почти все штаты США подготовили планы по возобновлению работы экономики.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада Мексика США граница карантин коронавирус

Источник: Интерфакс

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