Меланию Трамп уличили во лжи

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Американский лингвист Джон Аравосис проанализировал имеющиеся записи публичных выступлений супруги президента США Меланьи Трамп и заметил, что чаще всего она изъясняется на английском и родном словенском, в то время, как первая леди утверждала, что свободно владеет немецким, итальянским и французским, пишет Daily Express.

"На саммите G7 Мелания Трамп воспользовалась услугами переводчика во время речи президента Франции Эммануэля Макрона. А во время визита в детскую больницу в Италии она лишь поздоровалась с пациентами на итальянском, причем, допустив грубые ошибки, а затем перешла на английский", – пишет издание.

Ранее первая леди США попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

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Отметим, что что первая леди США не в первый раз попала в неловкую ситуацию.

Так, ранее в Twitter появился ролик, в котором жена президента США Дональда Трампа Мелания встречает на пороге Белого дома премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику. Первая леди США остановилась для общей фотографии, однако ее супруг вместе с чешским премьером сразу двинулись в резиденцию, оставив жен позади. Женщины пожали плечами и проследовали за мужьями.

Ранее мы писали, что оптическая иллюзия с одеждой Мелании Трамп "взорвала" сеть: видео. Наряд жены президента США заставила пользователей поверить, что она забыла надеть брюки. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми.

Напомним, первая леди США побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

Смотрите видео: Мелания Трамп отправилась в Африку без мужа

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