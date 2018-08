Мифы саммита в Хельсинки: каких договоренностей Трампа и Путина нужно бояться на самом деле

Скоро будет ровно месяц с прошедшего в Хельсинки 16 июля саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, а политический эстеблишмент, эксперты и СМИ по обе стороны Атлантики никак не могут успокоиться. Хотя на прошедшем саммите НАТО в Брюсселе один высокопоставленный американский дипломат в отставке сказал нам: "Я не могу понять, чему вы так удивляетесь? Американцы хотели "шоу", они его получили, выбрав Трампа в 2016-м… Теперь у нас каждый день цирк и "праздник".

По мнению американских журналистов, Трамп уверен, что его бизнесовый подход к решению запутанного геополитического клубка мировых проблем обязательно сработает. Видимо, 45-й американский президент считает, что его личная "химия" с Путиным (которую он все никак не может установить) поможет больше, чем эти большие скучные саммиты с Россией, к которым так долго и тщательно готовились его предшественники. Ни для кого не секрет, что это, наверное, впервые в истории, когда лидер США поехал на встречу со своим российским коллегой таким неподготовленным. И что из этого получилось, мы видим сами: отсутствуют не просто практические договоренности, оформленные на бумаге, – сама итоговая пресс-конференция первых лиц США и РФ была лишена всякого смысла.

Казалось бы, единственная договоренность Трампа и Путина "о создании группы высокого уровня, которая бы объединила капитанов российского и американского бизнеса", о которой президенты официально объявили в Хельсинки, похоже, так и останется на бумаге. Буквально через неделю после встречи в Финляндии Financial Times со ссылкой на "человека, близкого к одному из крупнейших российских финансовых магнатов с сильным международным профилем" писал: "С одной стороны потенциально выгодно принять участие (в заседании такой группы – Авт.). С другой, вполне очевидно, что выдвигать себя на такую роль в нынешнем климате опасно. Трамп и США сейчас не совсем одно и то же".

Впрочем, здесь нет ничего нового. Идея создать экономическую "группу высокого уровня" целиком и полностью принадлежит Путину. Зачем изобретать "велосипед", если подобное уже прекрасно апробировано на Франции. Во время первой встречи в Версале в прошлом году Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились о российско-французском форуме "Трианонский диалог". Но Париж – не Вашингтон – у Макрона за спиной нет "вредного" Конгресса и демократов, которые после встречи нашумевшего саммита в Хельсинки не просто заявили о необходимости ужесточения санкций против России, но и зарегистрировали соответствующий законопроект.

Один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, пообещал журналистам "адский санкционный закон, чтобы наказать Россию". И судя по представленному законопроекту, он действительно "адский": запрещаются любые операции, связанные с российскими энергетическими проектами и новым суверенным долгом России; запрещается выдача лицензий американским физическим и юридическим лицам на участие в российских нефтяных проектах; компании, занимающиеся страхованием недвижимости, должны будут отчетитываться о бенефициарах крупных сделок и т.д.

Но в целом, по словам замдиректора Института мировой политики Николая Белескова, парадокс в том, что чем больше Трамп пытается наладить отношения с Путиным, тем больше ему это выходит. Но при этом эксперт подчеркивает, что не нужно заниматься самообманом: идея нормализации российско-американских отношений в Администрации Трампа продолжит существовать.

Но при этом абсолютно непонятно, чего именно на российском направлении Трамп стремится достичь. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, создается впечатление, что какой-то внятной стратегии по отношению к Россию у него нет, и он постоянно прощупывает почву, можно ли договориться с Россией, на каких условиях…

"С одной стороны это правильно – сейчас США в сильной позиции, россияне – в слабой, и этим нужно пользоваться – сохранять санкции, держать широкий антироссийский фонд, представлять Россию угрозой и на этом основании пытаться добиться от России уступок, которые США интересны: по ядерному оружию, Сирии и т.д. Но я не думаю, что у него есть какая-то линия на дружбу с Кремлем, чтобы разделить сферы влияния. Трамп просто пытается воспользоваться возможностью. А то, что с ним по этому поводу воюет Конгресс, так это просто внутренняя политическая борьба", – считает Николай Капитоненко.

Миф №1: Трамп – российский "шпион", который предал интересы американской разведки?

Любители всемирных теорий заговоров от создателей "миром правят масоны" любят утверждать, что на самом деле 45-й американский президент – засланный российский "казачек", которого Москва, вмешавшись в президентские выборы осенью 2016-го, привела к власти, поскольку Хиллари Клинтон их не устраивала. Некоторые при этом любят вспоминать о некоем компромате, мол, специальная папка на Трампа давно лежит в Кремле.

Из всех этих теорий всемирного заговора "пощупать", как говорят, мы можем лишь продолжающееся расследование о вмешательстве России в американские выборы спецпрокурора Роберта Мюллера – это факт. Есть и еще один факт – иррациональное и нелогичное поведение самого Дональда Трампа по отношению к России и Путину. Да, он последовательно называет расследование Мюллера "охотой на ведьм", но факт вмешательства России в выборы то подтверждает, то отрицает. К примеру, на пресс-конференции в Хельсинки Дональд Трамп, казалось, сказал следующую фразу: "Почему это должна быть Россия (вмешиваться в американские выборы – Авт.)?". Хотя уже через пару дней в Вашингтоне оправдываясь перед СМИ, он сказал, что имел в виду не "почему это должна быть Россия?", а "почему это не должна быть Россия?".

Эта игра слов из уст американского президента – самой сильной страны мира – выглядит, по меньшей мере, смешно и нелепо. Правда, даже не это возмутило американский политикум, который после встречи в Финляндии обвинил Трампа в сдаче национальных интересов и предательстве американской разведки и спецслужб. Стоя рядом с Путиным в Хельсинки, Трамп начал открыто критиковать работу ФБР:

"Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она. Он (Путин – Авт.) был чрезвычайно сильным и мощным, отрицая это. Но мне интересно, почему ФБР никогда не смотрели сервер (13 июля замгенпрокурора США выдвинул обвинения против 12 сотрудников ГРУ во взломе серверов Нацкомитета демократов – Авт.). Почему в ФБР сказали, что они должны были рассмотреть то, что произошло в офисе Национального комитета? Я об этом писал в Twitter и говорил об этом в соцсетях: а где сервер? Я хочу знать, где этот сервер, и что он есть. Исходя из этого, все, что я могу сделать – только задать вопрос. 33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор".

Этим заявлением Трамп, во-первых, предал первое правило американской внешней политики – внутренних противоречий за океан не выносить. Во-вторых, стоя рядом, по сути, со своим главным политическим соперником на международной арене, американский президент подвергает сомнению работу своих же спецслужб.

"Да, заявление было не из лучших, но нет такого обозначения в американских законах, что "зрада" – это не согласиться с тем, что говорит твоя разведка. Хотя да, сигнал далеко не лучший. Но если смотреть чисто с юридической точки зрения, никакого предательства не было, и я не понимаю этих заголовков, что "Путин переиграл Трампа". Окей, Путин лучше выглядел на камеру, но что ему это дало?", – сказал сайту "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Может, конечно, это политическая "травля" Трампа демократами, которые продолжают давить на больной "российский" мозоль. Но нельзя сказать, что поводов для этого не дает и сам Трамп. Буквально неделю назад американский президент в ультимативной форме призвал немедленно прекратить расследование о вмешательстве России в американские выборы. Но уже после заявлений главы национальной разведки США Дена Коутса о попытках России повлиять на промежуточные выборы в Конгресс осенью 2018-го и президентские выборы в 2020-м, выступая в штате Огайо Трамп неожиданно сказал, что "Россия и Китай" вмешиваются во внутренние дела США.

Но, нельзя не отметить и еще один парадоксальный, но интересный факт: как бы сильно на Капитолийском холме не разгорались страсти вокруг встречи в Хельсинки, на рейтинг Дональда Трампа это никак не влияет. "Разве американская общественность разделяет преобладающую оценку элит?" – говорится в статье The Nation. Опрос The Hill и компании HarrisX показал, что 54% американцев поддерживают идею Трампа провести следующий саммит с Путиным этой осенью, хотя сам американский президент уже отказался от этого – встречу перенесли на начало 2019 года. По опросу NBC News и The Wall Street Journal рейтинг Трампа даже несколько вырос после саммита в Хельсинки – с 44% в июне до 45% в июле. При этом практически все американские опросы показывают, что республиканские избиратели (то есть, сторонники Трампа) не считают Россию самой большой угрозой для Соединенных Штатов.

Миф №2: Договоренности по Ирану и Сирии – причем здесь Украина?

Еще задолго до нашумевшего саммита в Хельсинки CNN сообщал, что "Трамп хочет заключить сделку с Путиным о так называемой зоне отчуждения на юго-западе Сирии", что позволит США вывести свои войска из Сирии (но, справедливости ради стоит заметить, что американская Администрация начала отстранятся от сирийского вопроса еще при Обаме). При этом, по данным источников CNN, ключевое условие Трампа – чтобы Иран ушел из Сирии.

"Да, объявлялось, что может быть договоренность о выходе американцев из Сирии, где они находятся на Восток от Евфрата, и не против того, чтобы Башар Асад остался при власти. В обмен на это россияне будут в целом следить, чтобы Иран не увеличивал свое присутствие в Сирии, и чтобы их не было на Голанских высотах на границе с Израилем. Такое обсуждалось, и такой договоренности можно было бы достичь, на фоне настроений Трампа вывести американские войска из Сирии", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

Но за пару дней до саммита The Daily Beast выходит со статьей "Помощники Трампа борются за то, чтобы остановить его от продажи Сирии Путину".

На итоговой пресс-конференции с Путиным в Хельскинки по Сирии Трамп сказал ровно следующее: "Мы также обсудили продолжающийся кризис в Сирии. Сотрудничество между нашими странами может спасти сотни тысяч жизней. Я дал четко понять, что мы не позволим Ирану выиграть от нашей успешной кампании против ИГ. Мы также договорились о встрече представителей наших (США и РФ – Авт.) советов нацбезопасности для обсуждения этих вопросов".

Что сказал о Сирии Путин: "После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск. Это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность Государства Израиль".

По мнению журналистов Bloomberg, от договоренностей Трампа и Путина по Сирии (если таковые вообще были – Авт.), мог выиграть только Израиль. Официальное требование Вашингтона и Тель-Авива – иранские войска должны покинуть территорию Сирии. Правда, Россия заинтересована в этом лишь частично.

"Как могла выглядеть дискуссия между Трампом и Путиным по этому вопросу? Трамп мог сказать: "Нас беспокоит поведение Ирана в Сирии. Вы можете нам с этим помочь?". На что ответ был: "В принципе, да, можем". Какие интересы у США по отношению к Ирану? Один единственный – чтобы жил Израиль. Для США Иран не является угрозой, но Израиль известен своими тесными связями с республиканцами. Иран проник в Сирию и очень близко к Израилю на Голанских высотах. Последнее, что сказали русские – какая-то непонятная полицейская миссия русских будет патрулировать границу на Голанских высотах, чтобы иранские войска не беспокоили Израиль. Русские не заинтересованы в том, чтобы Израиль исчез, но они также заинтересованы в том, чтобы там был мир, в обеспечении которого они сыграют большую роль", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Корсунский.

И вот здесь, по мнению директора политического анализа Арабского центра исследований и изучений политики Марвана Кабалана, интересы США и России расходятся. Иран хочет усилить свое военное присутствие в Сирии, чтобы таким образом защититься от возможного нападения на него США или Израиля. Если Путин захочет сотрудничать с США, позиция Ирана будет нивелирована. Если Путин решит сохранить свой союз с Ираном, попытки Вашингтона и Тель-Авива нивелировать влияние Ирана с большой долей вероятности провалятся.

"Похоже, Путин сейчас не заинтересован в сделке "Иран на Сирию". Россия хочет использовать свои выгоды по Сирии в торге с США для решения фундаментальных вопросов: Украины и экономических санкций. Похоже, Путин согласен принять повестку США и Израиля только в том случае, если формула трансформируется в сделку "Иран на Украину". Пока он не получит этого, Иран останется в Сирии, хотя бы в нескольких километрах от границ с Израилем", – пишет Марван Кабалан для Al Jazeera.

Миф №3: "Референдум" на Донбассе: решение по Украине за спиной Украины?

Сразу после встречи Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля сайт "Сегодня" уже писал, что этот саммит не принес Украине ни "перемоги", ни "зрады". Заявлений о признании Крыма "российским" (даже несмотря на слухи о том, что Трамп на саммите G7 якобы признал Крым "российским", потому что люди там говорят на русском) не прозвучало, как и о возможной отмене санкций или размене Украины, как бы об этом не писали арабские эксперты, на Сирию.

Но уже 20 июля Bloomberg со ссылкой на два источника, которые присутствовали на встрече в расширенном формате за закрытыми дверями в Хельсинки, сообщил, что Путин предложил Трампу провести "референдум" на Донбассе. По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею о референдуме на пресс-конференции после саммита, чтобы дать ему время все обдумать. Источник также добавил, что Путин предложил провести голосование среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества. На запрос Bloomberg пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут над ними работать".

Понятно, что ни Киев, ни наши партнеры по Нормандскому формату, ни официальный Вашингтон, никогда не поддержат эту идею. Да и все ключевые игроки урегулирования войны на Донбассе уже официально отвергли слухи о возможном проведении какого-то референдума. Но вот, что интересно: почему Путин не озвучил идею о референдуме на Донбассе во время переговоров с Трампом тет-а-тет? Если уж и вдаваться в теории заговоров, можно предположить, что о референдуме на Донбассе в расширенном составе Путин сказал специально, чтобы эту информацию обязательно "слили" в прессу.

Но даже если и так, ничего не мешает Киеву в очередной раз отбросить эти кремлевские планы, как в свое время невыгодные нам "план Мореля" и "формулу Штайнмайера". Да и по прошествии месяца после Хельсинки, по словам эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, мы видим, что ничего не меняется, независимо от того, какой действительно была повестка дня переговоров и что они обсуждали по Украине – на динамику войны на Донбассе это никак не влияет.

Николай Капитоненко подчеркивает, что никаких решений за нашей спиной не было, поэтому поводов для паники нет. "Ни у США, ни у России нет возможностей воплотить достигнутые в Хельсинки договоренности. А договориться можно было о чем угодно: о референдуме на Донбассе, о Крыме… Нет возможности заставить Украину выполнять эти договоренности, поэтому никакой "Ялты-2" быть не могло", – считает эксперт.

В то же время политический аналитик по европейским делам в Центре свободы Маргарет Тэтчер Даниэл Кочис советует Администрации Трампа, наконец, объявить об официальном визите в Украину. "Президент Дордж Буш – последний президент, который посетил Украину в 2008 году. Визит президента Трампа мог бы стать видимым знаком поддержки США Украины на международном уровне и подтвердить приверженность Крымской декларации (Госдепа – Авт.)", – считает Кочис.

Миф №4: Зачем Киссинджер советовал Трампу "дружить" с Россией против Китая?

"Генри Киссинджер предложил президенту Дональду Трампу, чтобы США работали с Россией для сдерживания Китая, – так начинается статья The Daily Beast через неделю после саммита в Хельсинки со ссылкой на пять неназванных источников. – Киссинджер также передал эту идею Джареду Кушнеру (зятю Дональда Трампа – Авт.) – главному советнику Белого дома. Сам факт того, что Киссинджеру была предоставлена возможность продвигать свои предложения – с момента окончания кампании в 2016-м он встретился с Трампом минимум три раза – говорит о его сохраняющейся огромной силе в высших политических кругах".

Авторы статьи приводят и другие неофициальные комментарии бывших и нынешних американских чиновников, которые говорят, что крепкая дружба России и Китая может навредить США, поэтому Москва может стать "полезным противовесом Пекину". Правда, как пишет The Daily Beast, не все в Белом доме разделяют такое мнение, советуя уделять больше внимания как раз растущей угрозе со стороны России.

Кстати, эксперты Центра Карнеги по России тоже советуют Вашингтону больше бояться растущих аппетитов Пекина, чем угроз Кремля. "Саммит в Хельсинки стал для Путина победой, поскольку ударные волны от заискивания Трампа перед российским президентом распространились по обе стороны Атлантики. Путин, должно быть, покидал Хельсинки, думая, что он только что одержал очередную большую победу у своего американского коллеги, который у себя дома погряз в уголовном расследовании, спровоцированном Кремлем. "Миссия выполнена". Или нет? Но будет ли так хорош для России упадок Запада и демонтаж международного либерального порядка, которого так хочет Путин и чему так охотно содействует Трамп? Был ли период послевоенного доминирования Трампа столь губительным для России, как преподносит это своим гражданам и остальному миру Кремль? И что тогда придет на замену?, – пишет в статье "Россия выигрывает – или как?" в The Moscow Times директор программы "Россия и Евразия" Центра Карнеги Евгений Румер. -Такой заменой и альтернативой Западу может стать Китай. Но принесет ли это пользу России?".

В беседе с сайтом "Сегодня" возможные тайные договоренности Трампа с Путиным по сдерживанию Китая Сергей Корсунский назвал нонсенсом, а советы Киссинджера – безнадежно устаревшими.

"То, что он когда-то сыграл в игру с Китаем, договорившись против Советского Союза, сейчас просто не работает. Путин это не Советский Союз, да и Китай сегодня совершенно другой. Это мечта Путина сесть и поделить мир – это то, о чем постоянно говорят русские. Но я просто интереса ради взял и сравнил показатели Советского союза на 1990 год (а это, как вы знаете, не лучший для СССР год) и показатели России, что по ВВП, что по населению и т.д. Так по сравнению даже с СССР Россия карлик – в два раза меньше ВВП, чем у СССР в 90-м. С кем договариваться?", – говорит Сергей Корсунский.

Bloomberg в статье "Трамп не может отколоть Россию от Китая – пока" верно замечает, что стратегия Киссинджера-Никсона о дружбе с Китаем против СССР в 70-х сработала, поскольку сам Пекин враждебно относился к Москве. Но сегодня силы, подталкивающие Россию и Китай держаться друг друга намного сильнее, чем те, что разделяли их почти 50 лет назад. "Они активно сотрудничают по таким вопросам, как разработка военной техники, военные учения в горячих точках от Южно-Китайского моря до стран Балтии, продвижение проавторитарных норм глобального управления (таких как концепция "интернет-суверенитета") и укрепление автократической модели управления в странах от Казахстана до Венесуэлы", – пишет Bloomberg.

Интересно, на следующий день после саммита в Хельсинки журналист Financial Times побеседовал с бывшим госсекретарем США времен Ричарда Никсона за ланчем, что вылилось в большой материал о геополитических размышлениях дипломата. Во-первых, по словам Киссинджера, встреча Путиным в Финляндии должна была состояться, за что он выступал несколько лет. Но при этом 95-летний дипломат не сравнивал бы Путина с Гитлером. По его мнению, Путин, скорее, выходит из Достоевского. "Посмотрите на Сирию и Украину. Это уникальная характеристика России, которая вызывает потрясения в любой части мира и оказывает влияние на Россию, дает ей возможности и одновременно восприятие как угрозы. И эти потрясения продолжатся, и, боюсь, ускорятся".

По Китаю Генри Киссинджер предупреждает, что противоречия по обе стороны Атлантики могут превратить Европу в придаток Евразии во власти Пекина, который стремится восстановить свою историческую роль. И Киссинджер считает, что Китай, похоже, вплотную приблизился к достижению своей цели. Только вот интересно, что за ланчем с журналистом Financial Times ни слова о "дружбе" США с Россией для сдерживания Китая он не сказал.