НАТО готовится принять космическую стратегию альянса
Столтенберг отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий
Министры обороны НАТО на плановой встрече в июне одобрят общую политику развития космической политики альянса. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы занимаемся разработкой нашей общей космической политики. Это первостепенная задача для НАТО. Мы рассчитываем, что в следующем месяце министры обороны одобрят ее", — проинформировал он после встречи экспертов по обороне государств альянса.
Столтенберг также отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий. Ранее генсек признал, что государства НАТО развивают и используют "наступательные оборонные возможности", то есть, в частности, прибегают к помощи военных хакеров.
Между тем, в Днепре стартовала седьмая международная научная конференция "Космические технологии". В конструкторском бюро "Южное" четыре дня говорили о создании ракеты-носителя, будущих спутниковых системах, о перспективных ракетных двигателях и исследованиях Луны. Среди гостей ведущие специалисты Франции, Германии, Италии, Казахстана и других стран мира. Второй президент Украины и почетный академик международной академии астронавтики Леонид Кучма отмечает: нужно больше внимания уделить будущему космической отрасли. Считает свой потенциал Украина использует недостаточно.
Тем временем, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается создать новый тип сверхзвукового самолета, который бы не издавал никакого шума при преодолении звукового барьера и полете на такой скорости, что сопровождается сильным грохотом.
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