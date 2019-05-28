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НАТО готовится принять космическую стратегию альянса

28 мая, 20:57

Столтенберг отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: Flickr

Министры обороны НАТО на плановой встрече в июне одобрят общую политику развития космической политики альянса. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы занимаемся разработкой нашей общей космической политики. Это первостепенная задача для НАТО. Мы рассчитываем, что в следующем месяце министры обороны одобрят ее", — проинформировал он после встречи экспертов по обороне государств альянса.

Столтенберг также отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий. Ранее генсек признал, что государства НАТО развивают и используют "наступательные оборонные возможности", то есть, в частности, прибегают к помощи военных хакеров.

Между тем, в Днепре стартовала седьмая международная научная конференция "Космические технологии". В конструкторском бюро "Южное" четыре дня говорили о создании ракеты-носителя, будущих спутниковых системах, о перспективных ракетных двигателях и исследованиях Луны. Среди гостей ведущие специалисты Франции, Германии, Италии, Казахстана и других стран мира. Второй президент Украины и почетный академик международной академии астронавтики Леонид Кучма отмечает: нужно больше внимания уделить будущему космической отрасли. Считает свой потенциал Украина использует недостаточно.


Тем временем, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается создать новый тип сверхзвукового самолета, который бы не издавал никакого шума при преодолении звукового барьера и полете на такой скорости, что сопровождается сильным грохотом.

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Тег НАТО, космос, стратегия, альянс, Столтенберг

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Источник:

ТАСС

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