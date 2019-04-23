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Молодой парень подал на Apple миллиардный иск: подробности скандала

Сегодня, 13:00

Американский студент считает, что из-за ошибки в системе безопасности компании его арестовали

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

18-летний американец Усман Бах требует у техногиганта Apple возместить ему 1 млрд долларов из-за недостатков в системе распознавания лиц, которая используется в фирменных магазинах компании.

Как пишет Bloomberg, в ноябре прошлого года студента арестовали у него дома в Нью-Йорке, обвинив в серии краж в магазинах Apple.

При этом к ордеру на его арест прилагалась фотография подозреваемого, который, как утверждает Бах, совершенно на него не похож. К тому же, у него есть алиби: в день преступления он находился на своем выпускном в Нью-Йорке, а магазины Apple обокрали в штате Массачусетс.

Сам парень объясняет случившееся тем, что злоумышленник мог обнаружить ранее потерянные им ученические водительские права и использовать их как удостоверение личности в магазинах.

В результате система распознавания лиц, используемая компанией для отслеживания подозреваемых в кражах, могла по ошибке связать имя Баха с лицом злоумышленника.

Напомним, что ранее Apple пришлось заплатить правительству Ирландии 14,3 миллиарда евро налогов из-за незаконно полученных субсидий.

Мы также писали, что суд в Австралии оштрафовал Apple на 6,8 млн долларов за отказ бесплатно ремонтировать зависшие после обновления прошивки iPhone и iPad, которые обслуживали сторонние компании.

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Тег технологии, суд, штраф, Apple

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