Мощный шторм обрушился на американский штат Флорида

Сегодня, 17:51

В Майами-Бич объявили предупреждение, людей просят без лишней надобности не выходить на улицы


Мощный шторм по имени Гордон обрушился на американский штат Флорида. В Майами-Бич объявили предупреждение. Людей просят без лишней надобности не выходить на улицы. Ведь сила ветра составляет 20 метров в секунду. Синоптики говорят, если ветер не стихнет, стоит ожидать торнадо и масштабные наводнения.

Напомним, мощный смерч обрушился на американский штат Мичиган. Стихия зародилась над территорией лесопарка и двинулась к ближайшим поселениям. Разрушены несколько зданий. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Метеорологи говорят, стоит ожидать повторные торнадо.

Ранее сообщалось, что власти Пуэрто-Рико намерены признать 2975 человек погибшими из-за урагана "Мария". 

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.

Также сообщалось, что на севере и востоке Германии ураган "Ксавьер" унес жизни как минимум семи человек. Причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.
США, шторм, смерч
Источник:

"Сегодня"

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