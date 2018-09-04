Мощный шторм обрушился на американский штат Флорида
В Майами-Бич объявили предупреждение, людей просят без лишней надобности не выходить на улицы
Мощный шторм по имени Гордон обрушился на американский штат Флорида. В Майами-Бич объявили предупреждение. Людей просят без лишней надобности не выходить на улицы. Ведь сила ветра составляет 20 метров в секунду. Синоптики говорят, если ветер не стихнет, стоит ожидать торнадо и масштабные наводнения.
Напомним, мощный смерч обрушился на американский штат Мичиган. Стихия зародилась над территорией лесопарка и двинулась к ближайшим поселениям. Разрушены несколько зданий. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Метеорологи говорят, стоит ожидать повторные торнадо.
Ранее сообщалось, что власти Пуэрто-Рико намерены признать 2975 человек погибшими из-за урагана "Мария".
Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.
Также сообщалось, что на севере и востоке Германии ураган "Ксавьер" унес жизни как минимум семи человек. Причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.