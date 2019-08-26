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Мощный взрыв разрушил торговый центр в США

26 августа, 03:28

По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания

Торговый центр в американском городе Колумбия частично обрушился из-за взрыва газа. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел около 07.00 утра (14.00 по киевскому времени). На место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих территорий.

Взрыв случился около 08.00 утра (15.00 по киевскому времени). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания.

Ранее мы сообщали, что мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная КаролинаПод руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

Кроме того, восемь человек погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва и пожара, вызванных утечкой газа в жилом доме в городе Чанчунь – административном центре провинции Цзилинь в Северо-Восточном Китае. 

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