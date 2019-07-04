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Американец дозвонился спасателям из-под руин взорвавшегося дома

4 июля, 14:21

На вызов приехало беспрецедентное количество пожарных


Мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная Каролина, где ранее легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.

Под руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

Тушить пожар и разбирать завалы приехали 80 пожарных. Разлетевшиеся от взрыва обломки повредили также соседний дом. Более того, при этом двое жителей соседнего здания получили травмы.

Спасатели подозревают, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Напомним, в прошлом месяце американской Филадельфии произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery. В результате произошедшего никто не пострадал и эвакуацию близлежащих жилых районов не объявляли. Однако из-за пожара около завода ограничено движение транспорта.

А вот в штате Кентукки вчера произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon, который уничтожил около 45 тысяч бочек известного во всем мире виски. Убыток компании может составлять до 300 млн долларов.

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Тег США, взрыв, взрыв газа, утечка газа, Северная Каролина

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