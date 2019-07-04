Американец дозвонился спасателям из-под руин взорвавшегося дома

На вызов приехало беспрецедентное количество пожарных

Мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная Каролина, где ранее легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.

Под руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

Тушить пожар и разбирать завалы приехали 80 пожарных. Разлетевшиеся от взрыва обломки повредили также соседний дом. Более того, при этом двое жителей соседнего здания получили травмы.

Спасатели подозревают, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Напомним, в прошлом месяце американской Филадельфии произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery. В результате произошедшего никто не пострадал и эвакуацию близлежащих жилых районов не объявляли. Однако из-за пожара около завода ограничено движение транспорта.

А вот в штате Кентукки вчера произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon, который уничтожил около 45 тысяч бочек известного во всем мире виски. Убыток компании может составлять до 300 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Американец дозвонился спасателям из-под руин взорвавшегося дома". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"