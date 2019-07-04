Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке

4 июля, 15:49

Коммунальная машина попала в ДТП, в результате которого пострадали 12 человек


Авария мусоровоза вызвала транспортный коллапс накануне Дня независимости в Нью-Йорке, где в прошлом месяце произошло крушение вертолета. Из-за масштабного ДТП оказались парализованы подъезды к городу.

По неизвестным причинам машина вылетела с трассы, пробила ограждение и упала на выезд из тоннеля под рекой Гудзон. Вследствие этого движение из Нью-Йорка в штат Нью Джерси был парализовано несколько часов.

В результате аварии были травмированы 12 человек, включая водителя мусоровоза, его напарника и пассажиров трех автомобилей и автобуса. При этом трое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, прошлой осенью на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло ДТП, в результате которого загорелись четыре машины – три легковушки и пикап. Один человек погиб, шестеро получили ранения.

Мы также писали о дорожной аварии, в которую попал известный американский актер Трэйси Морган в Нью-Йорке – в прошлом месяце он разбил суперкар Bugatti Veyron 2012 года стоимостью около двух миллионов долларов через 15 минут после его покупки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, мусоровоз, Нью-Йорк, дорожное происшествие

Вы сейчас просматриваете новость " Мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое ДТП в Македонии: число жертв выросло, погиб известный спортсмен

14 февраля, 14:26

В связи с гибелью 25-летнего Йовича Трпевски баскетбольный клуб "Гостивар" просит перенести финал Кубка Македонии

В Австрии перевернулся автобус с десятками пассажиров: есть пострадавшие

14 января, 13:30

Направлявшийся из Зальцбурга пассажирский автобус компании Flixbus выехал с трассы, вылетел в кювет и перевернулся на бок

Массовое ДТП в Польше: столкнулись 15 легковушек и грузовик

17 сентября 2018, 16:29

В ходе случившегося 12 человек, включая четырех детей, пострадали и еще один человек погиб

Масштабное ДТП в Болгарии: десятки машин стали грудой металла из-за тумана

5 февраля, 11:31

В результате масштабного ДТП на северо-западе один человек погиб и еще более десяти пострадали

Страшное ДТП на Мадейре: в Португалии объявлен траур

18 апреля, 14:36

Страна скорбит по жертвам аварии с туристическим автобусом на горной трассе

Смертельное ДТП автобуса с туристами в Италии: видео с места аварии

22 мая, 13:22

Водитель пассажирского автобуса с россиянами не справился с управлением и перевернулся в кювете

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

В Одессу плывут новейшие военные корабли США: фото и видео

Ласицкене и Клишина поднимают бунт

Гимн Украины во время награждения Хижняка

Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Что лечит калина в организме человека

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь