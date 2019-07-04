Мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке
Коммунальная машина попала в ДТП, в результате которого пострадали 12 человек
Авария мусоровоза вызвала транспортный коллапс накануне Дня независимости в Нью-Йорке, где в прошлом месяце произошло крушение вертолета. Из-за масштабного ДТП оказались парализованы подъезды к городу.
По неизвестным причинам машина вылетела с трассы, пробила ограждение и упала на выезд из тоннеля под рекой Гудзон. Вследствие этого движение из Нью-Йорка в штат Нью Джерси был парализовано несколько часов.
В результате аварии были травмированы 12 человек, включая водителя мусоровоза, его напарника и пассажиров трех автомобилей и автобуса. При этом трое из них находятся в критическом состоянии.
Напомним, прошлой осенью на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло ДТП, в результате которого загорелись четыре машины – три легковушки и пикап. Один человек погиб, шестеро получили ранения.
Мы также писали о дорожной аварии, в которую попал известный американский актер Трэйси Морган в Нью-Йорке – в прошлом месяце он разбил суперкар Bugatti Veyron 2012 года стоимостью около двух миллионов долларов через 15 минут после его покупки.
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