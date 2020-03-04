МВФ и Всемирный банк отменили встречу из-за коронавируса

Совместное весеннее заседание, которое проходит в Вашингтоне, было запланировано на 13-19 апреля

Международный валютный фонд иВсемирный банкприняли решение провести ежегодную весеннюю встречу в "виртуальном формате", говорится в их совместном заявлении.

Совместное заседание было запланировано на 13-19 апреля.

"Как и весь мир, мы глубоко обеспокоены ситуацией с коронавирусом и сопровождающей ее человеческой трагедией", – говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса. Учитывая риски для здоровья участников встречи, менеджмент МВФ и ВБ договорился реализовать "совместный план адаптации весенней встречи 2020 года к виртуальному формату".

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МВФ и ВБ пообещали максимально использовать имеющиеся IT-возможности для проведения всех запланированных консультаций в онлайн-формате.

Делегаты не будуь посещать встречу физически – "с возможным исключением для незначительного количества делегатов, участвующих в официальных встречах". Регистрация на мероприятие участников всех категорий приостановлена, уже выданные аккредитации аннулируются.

В последний раз график вашингтонского саммита нарушался почти двадцать лет назад, когда после терактов 11 сентября встречи были сначала отложены, а затем перенесены в другое место.

Тем временем лидер секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

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