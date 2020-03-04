Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

МВФ и Всемирный банк отменили встречу из-за коронавируса

4 марта, 04:38

Елена Кузьмич

Совместное весеннее заседание, которое проходит в Вашингтоне, было запланировано на 13-19 апреля

Международный валютный фонд иВсемирный банкприняли решение провести ежегодную весеннюю встречу в "виртуальном формате", говорится в их совместном заявлении.

Совместное заседание было запланировано на 13-19 апреля.

"Как и весь мир, мы глубоко обеспокоены ситуацией с коронавирусом и сопровождающей ее человеческой трагедией", – говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса. Учитывая риски для здоровья участников встречи, менеджмент МВФ и ВБ договорился реализовать "совместный план адаптации весенней встречи 2020 года к виртуальному формату".

Реклама

МВФ и ВБ пообещали максимально использовать имеющиеся IT-возможности для проведения всех запланированных консультаций в онлайн-формате.

В тренде
Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Делегаты не будуь посещать встречу физически – "с возможным исключением для незначительного количества делегатов, участвующих в официальных встречах". Регистрация на мероприятие участников всех категорий приостановлена, уже выданные аккредитации аннулируются.

В последний раз график вашингтонского саммита нарушался почти двадцать лет назад, когда после терактов 11 сентября встречи были сначала отложены, а затем перенесены в другое место.

Тем временем лидер секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

встреча Всемирный банк коронавирус МВФ

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...