Лидер секты, ставшей очагом коронавируса, встал на колени: видео

88-летний Ли Ман Хи извинился за то, что не выдавал списки участников богослужений

Лидер христианской секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

В трансляции, которую вел телеканала CGTN, 88-летний Ли Ман Хи сделал традиционный глубокий поклон и опустился на колени.

Ему грозит тюремный срок за то, что его секта долгое время не предоставляла списки участников богослужений, чтобы их могли проверить на заражение. В итоге оказалось, что из более 5 тыс. заразившихся в Южной Корее 2418 были членами "Церкви Иисуса Синчхонджи".

Реклама

В тренде США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности

Напомним, что состоянием на сегодняшний день во всем мире было зафиксировано 89 тысяч случаев инфицирования. Абсолютным лидером в этой статистике является Китай – здесь число заболевших составляет более 80,1 тыс., в то же время более 47,2 тыс. выздоровели. Из 3,1 тыс. погибших 28 были гражданами Южной Кореи.

А 3 марта вирус добрался и до Украины – Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался житель Черновцов, которые неделю назад вернулся из поездки в Италию вместе с супругой.

Что об этом известно, читайте в хронике "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама