Лидер секты, ставшей очагом коронавируса, встал на колени: видео

Лидер христианской секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.
В трансляции, которую вел телеканала CGTN, 88-летний Ли Ман Хи сделал традиционный глубокий поклон и опустился на колени.
Ему грозит тюремный срок за то, что его секта долгое время не предоставляла списки участников богослужений, чтобы их могли проверить на заражение. В итоге оказалось, что из более 5 тыс. заразившихся в Южной Корее 2418 были членами "Церкви Иисуса Синчхонджи".
Напомним, что состоянием на сегодняшний день во всем мире было зафиксировано 89 тысяч случаев инфицирования. Абсолютным лидером в этой статистике является Китай – здесь число заболевших составляет более 80,1 тыс., в то же время более 47,2 тыс. выздоровели. Из 3,1 тыс. погибших 28 были гражданами Южной Кореи.
А 3 марта вирус добрался и до Украины – Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался житель Черновцов, которые неделю назад вернулся из поездки в Италию вместе с супругой.
Что об этом известно, читайте в хронике "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".
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