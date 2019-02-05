На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет
На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака
Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году. Об этом телеканал CNN сообщил в понедельник, 4 февраля.
Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 лет к следующему году, до 40, 50 и 60 в каждом последующем году и так пока не дойдет до 100 лет в 2024 году.
На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.
Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета. Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что допустимый возраст для покупки алкоголя и сигарет в Украине хотят поднять с 18 до 21 года.
Ранее сообщалось, что за год в Украине от курения умирают 85 тысяч человек
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