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На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет

Сегодня, 03:03

На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака

Фото: Pixabay
На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e1/03c/5c58e103c2c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e1/03c/5c58e103c2c1a.jpg США На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака

Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году. Об этом телеканал CNN сообщил в понедельник, 4 февраля.

Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 лет к следующему году, до 40, 50 и 60 в каждом последующем году и так пока не дойдет до 100 лет в 2024 году.

На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.

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Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета. Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что допустимый возраст для покупки алкоголя и сигарет в Украине хотят поднять с 18 до 21 года.

Ранее сообщалось, что за год в Украине от курения умирают 85 тысяч человек

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Тег сигареты, запрет, продажа, курение, гавайи

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