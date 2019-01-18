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При какой минимальной стоимости сигарет большинство украинцев, по вашему мнению, бросит курить?
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При какой минимальной стоимости сигарет большинство украинцев, по вашему мнению, бросит курить?
От 100 грн, как в большинстве европейских стран
Будут меньше есть, но из-за подорожания сигарет курить не бросят
Уже сейчас дорогие, знаю многих, кто из-за этого бросил курить
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