На Калифорнию обрушился страшный шторм
Новый метеорологический рекорд был зафиксирован в Калифорнии
На американский штат Калифорния обрушился мощный шторм, небо освещали электрические разряды – за пять минут метеорологи насчитали более двух тысяч молний.
Это стало новым метеорологическим рекордом за всю историю наблюдений. Ученые заверили, что это – уникальный природный феномен, ведь по всей планете происходит по сто ударов молний в секунду, но редко подобное количество фиксируется в одной местности.
Напомним, в январе 2019 года американский самолет совершил аварийную посадку после удара молнии. На борту воздушного судна находилось более 150 человек.
Молнии бушуют не только на американском континенте. Тогда же в Польше молния попала в самолет. Авиалайнер вернулся на землю через 10 минут после начала полета. Посадка, к счастью, была осуществлена в штатном режиме.
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