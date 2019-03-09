На Калифорнию обрушился страшный шторм

Новый метеорологический рекорд был зафиксирован в Калифорнии

Фото: Pixabay

На Калифорнию обрушился страшный шторм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2da/035/5c82da03596fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2da/035/5c82da03596fa.jpg 2019-03-09T18:47:41+02:00 США Новый метеорологический рекорд был зафиксирован в Калифорнии

На американский штат Калифорния обрушился мощный шторм, небо освещали электрические разряды – за пять минут метеорологи насчитали более двух тысяч молний.

Это стало новым метеорологическим рекордом за всю историю наблюдений. Ученые заверили, что это – уникальный природный феномен, ведь по всей планете происходит по сто ударов молний в секунду, но редко подобное количество фиксируется в одной местности.

Напомним, в январе 2019 года американский самолет совершил аварийную посадку после удара молнии. На борту воздушного судна находилось более 150 человек.

Молнии бушуют не только на американском континенте. Тогда же в Польше молния попала в самолет. Авиалайнер вернулся на землю через 10 минут после начала полета. Посадка, к счастью, была осуществлена в штатном режиме.

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