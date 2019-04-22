Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

На поляне Белого дома тысячи детей устроили пасхальные забавы

Сегодня, 21:19

Дональд и Мелания Трамп в устроили детям традиционные игры

Трамп на балконе Белого дома
Трамп на балконе Белого дома. Фото: Сегодня

На поляне Белого дома дети устроили катание крашанок – к администрации американского президента пришли участники ежегодной забавы.

В первый после Пасхи понедельник детишек балуют американский лидер и первая леди США. Также с ними на балкон вышел Пасхальный кролик – переодетый сотрудник администрации.

Сначала участники праздника послушали гимн страны, а потом Мелания Трамп вместе с малышами раскрасила пасхальные листовки. Позже вместе с мужем они взяли свистки и дали старт соревнованию: кто быстрее всех прокатит по поляне деревянное яйцо с помощью ложки.

К празднику администрация президента США заказала около ста тысяч деревянных крашанок. Их цвета близки к тонам комнат Белого дома – зеленой, голубой и красной. На них также продублированы подписи Дональда и Мелании Трамп.

"Какой хороший день!  В этот раз забаву проводим в 141-й раз. Я, конечно, не помню первых соревнований, но на протяжении последних трех лет мы проводили время чрезвычайно хорошо", – обратился Дональд Трамп к участникам действа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем, которое в этом году православные христиане отмечали 21 апреля. По традиции, в Вербное воскресенье верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Ранее мы писали, почему православные и католики празднуют Пасху в разные дни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Белый дом, праздник, Пасха, Трамп, Мелания Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " На поляне Белого дома тысячи детей устроили пасхальные забавы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В цветочном платье Carolina Herrera: как Мелания Трамп отпраздновала Пасху

Сегодня, 18:17

Первая леди США в женственном look

Крашенки: история и современность главного символа Пасхи

Сегодня, 17:50

История возникновения, цветовая азбука и способы окрашивания пасхальных яиц

Виталий Кличко попросил у Зеленского денег и справедливости

Кошевого из «Квартал 95» избили! Пострадал за идею. Подробности

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Как выглядели российские знаменитости до славы

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Марина Курапцева: Донбасс – простить или проститься?

Как рассчитать дату свадьбы по дню рождения: простая нумерология

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

4 имени мужчин, которых нужно избегать

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?