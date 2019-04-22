На поляне Белого дома тысячи детей устроили пасхальные забавы

Дональд и Мелания Трамп в устроили детям традиционные игры

Трамп на балконе Белого дома. Фото: Сегодня

На поляне Белого дома дети устроили катание крашанок – к администрации американского президента пришли участники ежегодной забавы.

В первый после Пасхи понедельник детишек балуют американский лидер и первая леди США. Также с ними на балкон вышел Пасхальный кролик – переодетый сотрудник администрации.

Сначала участники праздника послушали гимн страны, а потом Мелания Трамп вместе с малышами раскрасила пасхальные листовки. Позже вместе с мужем они взяли свистки и дали старт соревнованию: кто быстрее всех прокатит по поляне деревянное яйцо с помощью ложки.

К празднику администрация президента США заказала около ста тысяч деревянных крашанок. Их цвета близки к тонам комнат Белого дома – зеленой, голубой и красной. На них также продублированы подписи Дональда и Мелании Трамп.

"Какой хороший день! В этот раз забаву проводим в 141-й раз. Я, конечно, не помню первых соревнований, но на протяжении последних трех лет мы проводили время чрезвычайно хорошо", – обратился Дональд Трамп к участникам действа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем, которое в этом году православные христиане отмечали 21 апреля. По традиции, в Вербное воскресенье верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Ранее мы писали, почему православные и католики празднуют Пасху в разные дни.

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