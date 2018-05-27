На США надвигается шторм "Альберто": власти Флориды объявили чрезвычайное положение

Сегодня, 02:04

Жителей штата также просят проверить, чтобы возле их жилищ на земле не лежали посторонние предметы

Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Флориды (США) Год Скотт в связи с наступлением субтропического шторма "Альберто" ввел режим чрезвычайного положения на всей территории штата. Об этом он сообщил в Twitter.

"Этим утром (по местному времени, – ред.) я объявил чрезвычайное положение по всей Флориде, чтобы быть уверенным в том, что у нашего штата есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности людей и подготовки к ливням и потопам, которые принесет "Альберто", – отметил он.

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Жителей штата также просят проверить, чтобы возле их жилищ на земле не лежали посторонние предметы.

Спасатели также отмечают, что не стоит пытаться бежать от подтопления на авто, поскольку именно на такие случаи приходится наибольшее количество смертей во время стихийного бедствия.

Напомним, в Казахстане в Астане прошел мощный ураган. От стихии пострадало как минимум 13 человек, скорость ветра превышала 25 метров в секунду. 

Ранее семилетнюю Саммер Грант унесло вместе с надувным замком на ярмарке в английском графстве Эссекс. Во время сильного порыва ветра отец девочки мог только смотреть, как сооружение катится вниз по холму вместе с его дочерью. 

Также в Италии на курортный город Сан-Ремо обрушился водяной смерч. Вихрь образовался в море неподалеку от побережья, а затем он достиг и центра самого города. Очевидцам удалось заснять явление природы на видео. На опубликованных в сети кадрах четко виден высокий белый столб в форме воронки, который как бы соединяет собой облака и морскую гладь.
США, шторм, чрезвычайное положение
Источник:

Еспресо.TV

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