"Наравне с крупнейшими новостными сайтами", – Facebook удалил группу украинцев о США

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Администрация соцсети Facebook удалила популярную страницу I love America (я люблю Америку, – ред.), в которой размещались сообщения в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

"Данные показали, что страницы "Я люблю Америку" в совокупности сгенерировали десятки миллионов "взаимодействий" – показатель, показывающий, как много людей любят, делятся или комментируют сообщения, наравне с несколькими крупнейшими американскими новостными сайтами", – говорится в материале ведомства.

В отчете говорилось, что "Я люблю Америку" была основана в 2017 году, но в последние недели она активно продвигала контент про Трампа и консервативные мемы, отчего аудитория увеличилась еще больше.

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Изначально Facebook не действовал против "Я люблю Америку", согласно данным Popular Information, в которой компания заявила, что она не нарушает правила платформы против "скоординированного недостоверного поведения". После того, как в понедельник история широко распространилась, Facebook удалил страницу.

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"Мы удаляем эти страницы за нарушение нашей политики в отношении спама и фальшивых аккаунтов и продолжаем расследование любых дальнейших нарушений", – заявил представитель Facebook Энди Стоун.

Напомним, ранее в Facebook удалили "фабрику троллей", работавшую по Украине. Украинские фиктивные учетные записи и группы публиковали новости о знаменитостях, спорте и политике.

Как стало вскоре извесно, многие из 149 страниц, которые удалил Facebook, содержали очень мало контента и при этом имели тысячи подписчиков. Кроме этого, около 30% удаленных страниц были созданы в один день – 22 декабря 2018 года.

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