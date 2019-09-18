Стало известно, как работала удаленная "фабрика троллей" в Facebook

30% удаленных страниц были созданы в один день - 22 декабря 2018 года

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Многие из 149 страниц, которые удалил Facebook, содержали очень мало контента и при этом имели тысячи подписчиков. Это и вызвало обоснованные подозрения, говорится в исследовании аналитического центра Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab на сайте Medium.com.

"Большое количество страниц, созданных 22 декабря 2018 года не содержало ни одного сообщения. Из 18 созданных в этот день страниц, принадлежавших к бренду Politeka, 12 (66%) не имели никакого контента. Из 19 страниц бренда Znaj не имели контента 16 (84%)", - отмечается в исследовании.

Отсутствие контента, однако, не помешало этим страницам иметь значительное количество подписчиков.

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"В среднем 14 тыс. 153 пользователи следили за каждой из пустых страниц бренда Politeka и 12 тыс. 307 – за пустыми страницами Znaj. (...) Такое количество подписчиков является необычно высоким для страниц без контента и склоняет к мысли об использовании неаутентичных техник наращивания аудитории", – предполагают эксперты.

Кроме этого, около 30% удаленных страниц были созданы в один день – 22 декабря 2018 года.

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Исследователи также обнаружили подозрительно быстрый рост аудитории страниц при практически полном отсутствии рекламы.

"Страницы преимущественно публиковали местные украинские новости, многие из которых отбирались с других новостных изданий Украины лишь с частичной ссылкой. Эта сеть могла быть частично политически мотивированной (некоторые страницы проводили личностные нападки на определенных украинских политиков), а частично – коммерческой по своей природе", – подчеркивается в публикации.

Напомним, лондонская полиция совместно с американской компанией Facebook займется разработкой технологии, способной распознавать террористические акты и стрельбу, транслируемые в прямом эфире в соцсети.

Кроме того, мы писали, что мессенджер Facebook заблокировал чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за незаконную публикацию данных по голосованию до завершения проходящих в стране во вторник парламентских выборов.

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