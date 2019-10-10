NASA отложило запуск спутника для изучения ионосферы из-за плохой погоды

Отделение ракеты со спутником от самолета-носителя должно произойти на высоте около 12 км.

/ Фото: Pixabay

Запуск спутника ICON, предназначенного для изучения земной ионосферы, перенесен на сутки в связи с неблагоприятной погодой в районе мыса Канаверал, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Теперь воздушный старт крылатой ракеты легкого класса корпорации Northrop Grumman со спутником NASA планируется совершить с самолета-носителя L-1011 Stargazer. Самолет, с которого будет осуществлен пуск ракеты над Атлантикой, поднимется с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отделение ракеты со спутником от самолета-носителя должно произойти на высоте около 12 км. Затем ракета должна будет вывести спутник ICON на орбиту высотой около 580 км.

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Задачей 287-килограммового спутника NASA , который будет работать на орбите не менее двух лет, будет заключаться в отслеживании изменений в верхних слоях атмосферы, происходящих под действием солнечной активности. Он будет наблюдать за взаимодействием термосферы и ионосферы Земли. Собранные им данные должны помочь ученым лучше разобраться в эффектах, которые космическая погода оказывает на системы связи, навигации и на космические аппараты.

По оценкам, общая стоимость проекта ICON составляет 252 млн долларов.

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