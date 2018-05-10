Названы дата и место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Сегодня, 18:17

Долгожданные переговоры состоятся в Сингапуре в июне

Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

Переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом пройдут 12 июня в Сингапуре. Об этом хозятн Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать этот день особым для мира во всем мире!" – написал Трамп

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Ранее Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом встретили трех американцев, вернувшихся из заключения в КНДР. 

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея совместной декларации по итогам саммита.

В свою очередь Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Сингапур, США, переговоры, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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