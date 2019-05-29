Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США, есть погибшие

29 мая, 01:51

Произошли массовые отключения электричества – около 68 тысяч домов остались без света

Фото: twitter.com/SlayAnimosity
Фото: twitter.com/SlayAnimosity.

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает агентство Associated Press.

По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, произошли массовые отключения электричества – около 68 тысяч домов остались без света.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия длилась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.

Среди зданий, получивших серьезные повреждения, был двухэтажный мотель American Budget Value Inn. К счастью, все люди, которые находились в нем в момент торнадо, выжили.

Напомним, Оклахома стала одним из нескольких штатов, которые пострадали на прошлой неделе из-за мощных ударов природной стихии – от торнадо до наводнений, которые обрушились на центральную часть США.

Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, торнадо

Вы сейчас просматриваете новость " Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США, есть погибшие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США не прекращаются торнадо: еще двое погибших, десятки раненых

27 мая, 23:29

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час

На американский штат Миссури обрушилось торнадо: видео последствий

24 мая, 13:11

Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили

На центр США обрушились десятки торнадо и бури: есть погибшие

23 мая, 13:56

Непогода привела к опасности подтоплений и прорыва плотины в ряде штатов

На Польшу обрушился торнадо: 120 домов повреждены

21 мая, 19:55

В Люблинском воеводстве устраняют последствия непогоды, которая оставила людей без электричества и вырвала деревья с корнями

Непогода в Житомирской области: обесточены 74 населенных пункта

17 мая, 14:29

Стало известно о последствиях непогоды в Житомирской области

Под Новоград-Волынским пронесся торнадо

17 мая, 09:31

Смерч в Житомирской области валил деревья, а позже начался сильный град

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Укрзализныця довела пассажиров до истерики

Куркума спасет больные суставы

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Поезд «Укрзализныци» стал причиной насмешек

Как правильно держать руки на руле

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь