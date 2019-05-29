Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США, есть погибшие
Произошли массовые отключения электричества – около 68 тысяч домов остались без света
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает агентство Associated Press.
По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, произошли массовые отключения электричества – около 68 тысяч домов остались без света.
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия длилась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.
Напомним, Оклахома стала одним из нескольких штатов, которые пострадали на прошлой неделе из-за мощных ударов природной стихии – от торнадо до наводнений, которые обрушились на центральную часть США.
Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США, есть погибшие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США не прекращаются торнадо: еще двое погибших, десятки раненых
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час
На центр США обрушились десятки торнадо и бури: есть погибшие
Непогода привела к опасности подтоплений и прорыва плотины в ряде штатов
На Польшу обрушился торнадо: 120 домов повреждены
В Люблинском воеводстве устраняют последствия непогоды, которая оставила людей без электричества и вырвала деревья с корнями
Непогода в Житомирской области: обесточены 74 населенных пункта
Стало известно о последствиях непогоды в Житомирской области