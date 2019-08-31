Неизвестные взломали Twitter гендиректора соцсети

Сотрудники соцсети проводят расследование в связи с произошедшим

/ Фото: pexels.com

Неизвестные получили несанкционированный доступ к странице в Twitter гендиректора этой социальной сети Джека Дорси. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой сервиса микроблогов.

Сотрудники соцсети проводят расследование в связи с произошедшим. Ранее в микроблоге Дорси были размещены несколько коротких сообщений, в том числе ненормативная лексика. Сейчас они уже удалены.

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Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает 4,9 млрд долларов.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно, Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу фраза fake news стала фразой года, по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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