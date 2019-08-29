Nike и Adidas попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Обращение к Трампу подписали такие известные компании как Adidas, Nike, Crocs и Converse.

/ Фото: Pixabay

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в воскресенье. Об этом сообщила на своем сайте телекомпания CNN.

"Новые пошлины — это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи", — говорится в письме.

Отмечается, что обращение к Трампу подписали такие известные компании как Adidas, Nike, Crocs и Converse. Письмо также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.

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Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".

Напомним, в пятницу, 23 августа, Трамп резко повысил тарифы на миллиарды долларов китайского импорта в ответ на новые пошлины из Пекина. Китай пока не комментирует, но ранее призывал к "спокойствию" для разрешения спора.

Новости "Сегодня" писали, что Китай с 1 января на три месяца приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, а 31 марта заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Позже США решили отложить введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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