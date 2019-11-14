В Калифорнии снова расстреляли школу: погиб ребенок

Спустя чуть больше месяца после того, как в одной из школ американской Калифорнии задержали ученицу с заряженным огнестрельным оружием, в другом учебном заведении штата стрельбы избежать не удалось.
Инцидент произошел утром 14 ноября (по местному времени) в американском городе Санта-Кларита, где 15-летний юноша открыл огонь по ученикам перед началом занятий в старшей школе Saugus.
В результате случившегося пострадали семеро человек и как минимум один погиб.
При этом по данным CNN злоумышленника уже удалось задержать – он тоже получил ранение и был госпитализирован. Подробности о его задержании пока не приводятся. Предполагается, что он является одним из учащихся.
В ходе спасательной операции десятки школьников были эвакуированы. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. В ряде близлежащих школ прекращены занятия.
Напомним, всего несколько недели назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.
А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб. Преступников удалось задержать.
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