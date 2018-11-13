Новейшие истребители США произвели дозаправку над морем: появилось видео

Сегодня, 23:30

F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J


Американские истребители пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J. Соответствующий ролик на YouTube опубликовали ВМС США.

Тренировка прошла в конце октября. Принимавшие в ней участие три истребителя F-35B Lightning II стартовали со станции КПМ США Ивакуни (Япония).

В том же месяце ВВС показали воздушную дозаправку от самолета KC-135 Stratotanker пары истребителей F-35B Lightning II, которые впервые принимали участие в нанесении авиаударов по позициям противника. Также в октябре истребитель F-35B Lightning II на авианосце Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth впервые совершил вертикальную посадку с пробегом.

Накануне мы писали, что в Китае показали истребители пятого поколения J-20. При этом демонстрационный полет J-20 совершили в комплектации с российскими двигателями.

Напомним, во Франции разрабатывают истребитель будущего. Французский проект внешне напоминает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX. 

Ранее мы показывали, как на видео попало воздушное сражение двух сильнейших истребителей мира.
истребитель, истребители, ВМС США
Источник:

Lenta.ru

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