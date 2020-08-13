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Новый учебный год в США: сколько масок выделят власти

13 августа, 04:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В США зафиксировано более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом

Американская администрация представила список рекомендаций для возобновления с осени занятий в школах страны, а также решила выделить для этих целей 125 млн многоразовых медицинских масок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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"Сегодня я рад объявить о том, что мы предоставим до 125 млн многоразовых масок различным школьным округам по всей стране", — сказал он. "И, наконец, моя администрация сегодня публикует общие рекомендации для всех школ и положения о том, как защитить учителей и учеников, относящихся к группе риска. Мы работаем очень, очень тесно со многими школами и школьными округами по всей стране", — добавил глава Соединенных Штатов.

Рекомендации включают в себя соблюдение норм социальной дистанции в отношении тех, кто входит в группу риска, а также использование защитных масок, если соблюдение социальной дистанции невозможно. Другие рекомендации предусматривают соблюдение различных требований гигиены, в том числе вентиляции помещений.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В США зафиксировано более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 165 тыс. человек.

Ранее Трамп рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса могут получить США.

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США маска коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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