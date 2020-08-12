Трамп рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса могут получить США

США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп, – пишет ТАСС.
"У нас есть некоторые хорошие новости касательно вакцин. Мы достигли договоренности с американской биотехнологической компанией Moderna по производству и поставкам 100 млн доз вакцины-кандидата от коронавируса. Федеральное правительство профинансирует закупку доз, мы купим их", – заявил Трамп.
Также президент напомнил о сотрудничестве властей и с другими компаниями по разработке препаратов.
"Три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний. Мы вкладываем в разработку и производство вакцин, — отметил он. — Военные готовы обеспечить быструю доставку шести вакцин-кандидатов, как только вакцины будут полностью одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Мы движемся очень быстро к одобрению".
"Мы на пути быстрого производства 100 млн доз, как только вакцина будет одобрена. После еще может скоро быть 500 млн доз, таким образом будет 600 млн доз", — сказал глава Белого дома.
Ранее власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca , которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna и 456 млн долларов — фармацевтической Johnson & Johnson . Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин испытал на одной из дочерей российскую вакцину от коронавируса.
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