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Обама помог собрать Байдену на выборы 8 млн долларов США

24 июня, 05:21

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мероприятие по сбору средств проводилось в онлайн-режиме

Экс-президент США Барак Обама принял участие в предвыборном мероприятии своего бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.

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Об этом сообщает Associated Press.

Появление в эфире бывшего американского лидера привлекло более 7,6 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию демократа.

Мероприятие по сбору средств проводилось в онлайн-режиме на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Для того чтобы получить доступ к видеотрансляции, сторонники Байдена могли пожертвовать любую сумму на поддержку его предвыборной кампании.

Средства на кампанию Байдена пожертвовали более 175 тыс. человек.

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В ходе онлайн-мероприятия Обама, который в апреле впервые выступил с поддержкой кандидатуры Байдена на предстоящих выборах, в негативном ключе высказался об администрации нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. В том числе он подверг критике меры, принимаемые Трампом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Напомним, что ранее сообщалось, что Байден согласился на дебаты с Трампом.

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выборы США Барак Обама Джо Байден

Источник: ТАСС

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