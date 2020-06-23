Байден согласился на дебаты с Трампом

Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, согласился провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя избирательного штаба Байдена Джен О’Малли-Диллон.

"Предложение штаба Трампа о дальнейших переговорах по данному вопросу является попыткой уклониться от честных и беспристрастных дебатов", — цитирует газета представителя Байдена.

Также Трамп "был бы готов рассмотреть" вопрос о возможном увеличении числа предвыборных телевизионных дебатов с Байденом, если такое предложение поступит. Штаб Байдена не согласен с увеличением их количества. Сейчас предполагается, что Трамп и Байден будут трижды дискутировать в прямом телеэфире в преддверии выборов.

Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи — 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси.

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59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Напомним, что Трамп считает, что Байден слабее чем экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Добавим, что Байдену пожертвовали более 81 млн долларов на выборы.

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