Останки главаря ИГ похоронили в море – СМИ

С телом Аль-Багдади решили поступить как с телом лидера террористической группировки «Аль-Каида"

Фото: скриншот

Останки лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного в ходе американской спецоперации в Сирии 27 октября, захоронили в море.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два военных источника.

Телеканал напоминает, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что США, как он ожидает, поступят с телом Багдади так же, как поступили в 2011 году с телом лидера террористической группировки "Аль-Каида" Осамы бен Ладена – то есть похоронят в море.

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"С телом Багдади поступят должным образом", – добавил О’Брайен. На вопрос, будут ли США следовать тому же протоколу, что и в случае с бен Ладеном, он ответил: "Я так полагаю".

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Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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