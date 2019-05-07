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Отмена визита Помпео в Германию: Вашингтон и Берлин обсудили ситуацию

7 мая, 15:52

Глава МИД Германии выразил понимание в связи с переносом визита госсекретаря США

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор вместо отмененной встречи, договорились согласовать новую дату для переговоров. Об этом сообщила во вторник, 7 мая, пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

"В ходе разговора Помпео выразил сожаление в связи с тем, что сегодняшние переговоры пришлось перенести. Обе стороны договорились быстро подобрать новую дату. Министр Маас выразил понимание в связи с переносом мероприятия", - отмечается в сообщении.

Напомним, как ожидалось, в Берлине Майкл Помпео планировал обсудить темы реализации проекта "Северный поток — 2", мирного регулирования в Украине и другие важные вопросы: Россию, Китай, Сирию и Западные Балканы. Данный визит в немецкую столицу должен был стать для него первым на посту госсекретаря США.

Мы также писали, что ранее Помпео обещал, что США будут ужесточать санкции против России до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Украине аннексированного Крымского полуострова.

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Тег Германия, США, Маас, Помпео

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Источник:

ТАСС

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