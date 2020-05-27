Отменили за 16 минут: почему не удалось запустить Crew Dragon в космос

Запуск к Международной космической станции американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту отложен по погодным условиям за 16 минут до планируемого старта.

"Отменяем запуск из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета. Следующее окно старта — 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 по Киеву – Ред.)", – заявил руководитель полета.

Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы.

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Решение об отмене старта было принято, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система спасения космонавтов. Перед тем как начать откачку топлива из первой ступени, необходимо отключить вручную систему спасения, отмечала компания. Только после этого астронавты смогут покинуть корабль.

Ракета-носитель "Falcon-9" должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 по киевскому времени – Ред.).

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Напомним, что NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Напомним, что 57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

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