Падение вертолета в Нью Йорке: появились фото

Власти Нью-Йорка подтвердили, что пятеро из шести человек, которые находились в вертолете, который упал в реку, мертвы. Пилот – оказался единственным выжившим.

Об этом пишет CBS.

Десятки полицейских, пожарных и спасательных шлюпок береговой охраны отправились к месту происшествия, пытаясь найти Eurocopter AS350, принадлежащий Liberty Helicopter Tours, который вышел на фотосессию.

Власти говорят, что пилоту удалось освободиться, но пять пассажиров оказались в ловушке.

"Пять человек, кроме пилота, были тщательно заблокированы", – заявил в воскресенье комиссар полиции Даниэль Нигро. "Жгуты должны были быть вырезаны и удалены, чтобы освободить их из вертолета, который был вверх ногами в то время".

Двое из них погибли на месте. Трое были доставлены в районные больницы в критическом состоянии, но позже они умерли.

Нигро сказал, что температура и условия воды затрудняли дайверам возможность добраться до жертв.

"Они работали очень быстро, как только могли", – сказал он.

Имена жертв еще не оглашали.

Напомним, в воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду.