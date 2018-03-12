Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке

Сегодня, 03:21

Причина крушения неизвестна

фото Fox News
фото Fox News

В воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

"Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду", – говорится в сообщении.

Мэр и спасатели проинформированы об инциденте.

Информации о жертвах и раненых не поступало, но некоторые американские СМИ сообщают, что один человек был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Причина крушения неизвестна.

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Ранее в мексиканском штате Оахака разбился военный вертолет с министром внутренних дел и губернатором штата, которые летели осматривать ущерб от недавнего землетрясения. Вертолет пытался совершить экстренную посадку на открытой местности, однако упал на два фургона. В результате крушения количество жертв на земле составляет 13 человек, среди них – трое детей. 12 человек погибли на месте, еще один – уже в больнице. Еще 15 человек получили ранения. Экипаж и пассажиры вертолета практически не пострадали.

Также мы писали о крушении вертолета в Большом Каньоне на территории США. На борту судна, выполнявшего рейсы на популярном туристическом маршруте, было семеро британцев, трое из которых погибли.
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