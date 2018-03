Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке

В воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

"Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду", – говорится в сообщении.

Мэр и спасатели проинформированы об инциденте.

LATEST: At least 2 people have died after private helicopter crashes into NYC's East River, authorities say. https://t.co/lJTbG3OqCT



Police sources tell @ABC the Eurocopter AS350 had six people on board when it went down. pic.twitter.com/PbgUWPOoXn