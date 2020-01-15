Палата представителей США назовет имена "менеджеров" импичмента

Пелоси провела несколько встреч за закрытыми дверьми с представителями демократов в Палате представителей

Фото: REUTERS/Erin Scott

Палата представителей США 15 января проведет голосование по вопросу передачи в сенат статей обвинения, выдвинутых в рамках процесса импичмента против президента США Дональда Трампа.

"Завтра мы передадим эти статьи и назовем имена менеджеров импичмента", – написала в Twitter спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

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Она провела несколько встреч за закрытыми дверьми с представителями демократов в Палате представителей. В частности обсуждалось назначение "менеджеров", которые будут выступать в сенате в качестве стороны обвинения. По данным СМИ, с большой долей вероятности менеджерами по импичменту могут стать конгрессмены-демократы Адам Шифф и Джерри Надлер.

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Предполагается, что Сенат, который контролируется республиканским большинством, не сможет набрать две трети голосов, чтобы сместить с должности главу Белого дома. Поэтому республиканцы открыто заявляли, что не намерены проводить дополнительных слушаний с членами администрации Трампа, которым Белый дом запретил выступать в Палате представителей, или других следственных действий, на которых настаивают демократы.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

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