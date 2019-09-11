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Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаков

11 сентября, 19:50

В Нью-Йорке состоялась необычная акция, призванная обратить внимание на убийства детей

В Нью-Йорке, перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций прошла необычная акция – здесь появилось "кладбище" из 3758 школьных ранцев, каждый из которых символизировал детскую жизнь, которую унесли военные конфликты по всему миру.

Инсталляцию создали в сентябре, когда большинство детей идут в школу. В ЮНИСЕФ отметили, что акция, в первую очередь, была посланием к мировым лидерам, которые должны прекратить бессмысленные убийства.

В организации подсчитали – только за прошлый год из-за войн погибли или были ранены более 12 тысяч детей, и это только по официальным данным.

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Стоит добавить, что в Украине на Донбассе, с начала войны погибли или были ранены от разрывов мин 140 детей, а 220 тысяч живут в опасности.

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить флаги на всех государственных учреждениях страны в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее постановление опубликовано в ночь на среду на официальном сайте Белого дома.

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11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" в США захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке) и в здание Пентагона (округ Арлингтон, штат Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. – получили ранения.

Напомним, военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание по вопросу о смертной казни в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.

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США дети ООН Нью-Йорк погибшие

Источник: Сегодня

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