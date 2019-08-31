Стало известно, когда начнется суд над организаторами терактов 11 сентября

До начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства

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Военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на приказ, подписанный военным судьей Шейном Коэном.

Издание отмечает, что обвинители просили назначить дату суда по вопросу о смертной казни с 2012 года, но произошло это только накануне, 30 августа. В случае, если дату суда не перенесут, за восемь месяцев до старта заседаний в Кэмп-Джастис (часть американской военно-морской базы Гуантанамо, где проходят заседания военных комиссий – ИФ) начнут выбирать судей.

По информации газеты, до начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства. Так, в следующем месяце начнутся заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить из дела признания обвиняемых, данные агентам ФБР и ЦРУ под пытками.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.

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The New York Times напоминает, что пятерых мужчин задержали в Пакистане в 2002-2003 годах. После этого ЦРУ несколько лет года содержало их в заключении без связи с внешним миром в секретной тюрьме, где их подвергали пыткам водой и лишали сна. В 2006 году заключенных перевели в Гуантанамо. Именно из-за злоупотреблений властей возникли сложности с назначением даты судебного заседания.

Ранее агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв произведен смертником. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и устранения в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

Напомним, трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане получили ранения при подрыве автомобиля Альянса в Кабуле.

Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

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