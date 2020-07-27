Переговоры по безопасности космоса: почему США не доверяют России

В Вене начались консультации США и России, на которых делегации обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями в космосе , сообщает российская служба Deutsche Welle.

Реклама

Одной из задач встречи станет попытка сблизить позиции сторон по обеспечению космической безопасности. В то время как Россия и Китай настаивают на подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, США придерживаются другой точки зрения.

По мнению Вашингтона, такой договор нецелесообразен, так как практически невозможно дать определение космическому оружию и осуществить контроль за соблюдением такого договора.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что Соединенные Штаты на переговорах с РФ в Вене намерены выработать нормы конструктивного поведения в космосе. Вашингтон считает "плохими идеями" предложения о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, подтвердил Форд. "Хорошие идеи, – считает он, заключаются в том, как найти лучший способ сделать пространство более предсказуемым или стабильным, сохраняя при этом к нему доступ".

В тренде Пандемия усиливается: глава ВОЗ сделал неутешительное заявление

Как сообщает издание, американские военные последнее время все больше концентрируются на защите своих спутников от держав-конкурентов. Противоспутниковые возможности таких стран, по данным Вашингтона, могут угрожать орбитальной группировке США. Кроме того, США опасаются и другой военной активности в околоземном пространства. Так, космическое командование США заявило, что у него есть доказательства того, что Россия испытала противоракетное оружие космического базирования. Российская сторона эти утверждения опровергла.

Реклама

Напомним, несколькими днями ранее МИД России подтвердил, что РФ проводила испытания в космосе , но утверждает, что они якобы имели мирный характер и не связаны с разработками космического оружия.

Напомним, ранее США обвинили Россию в несоблюдении Договора о ракетах о средней и малой дальности и вышли из него:

США вышли из ракетного договора

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама