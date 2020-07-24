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Военные испытания в космосе: в России ответили на обвинения Британии и США

24 июля, 16:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

«Спутник-инспектор» якобы провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что РФ проводила испытания в космосе, однако утверждают, что они якобы имели мирный характер и не связаны с разработками космического оружия.

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"Проведенные Минобороны России 15 июля с.г. испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права", -говорится в сообщении.

МИД РФ со ссылкой на российских военных утверждает, что российский "спутник-инспектор" якобы "провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата".

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"В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления", – говорится в сообщении.

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Ранее Великобритания и США обвинили Россию в запуске оружия-спутника в космосе.

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В заявлении главы космического управления Великобритании говорится: "Мы обеспокоены тем, как Россия проверила один из своих спутников, выпустив снаряд с характеристиками оружия".

Американский генерал Джей Рэймонд, возглавляющий космическое командование США, заявил, что имеются доказательства "того, что Россия провела неразрушающий контроль космического противоспутникового оружия".

Напомним, в августе 2019 года американский президент Дональд Трамп официально объявил о создании в США космической армии.

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Россия оружие космос спутники

Источник: Сегодня

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