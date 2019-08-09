Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Первый замдиректора Нацразведки США уходит в отставку — Трамп

Сегодня, 02:24

Новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки будет назван в скором времени, - обещает Трамп

/ Фото: AFP

Первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон, которую президент США Дональд Трамп называл вероятным кандидатом на пост исполняющей обязанности главы этого ведомства, уходит в отставку. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

"Сью объявила, что уходит 15 августа, что совпадает по времени с уходом Дэниела Коутса (нынешнего директора Национальной разведки США — ред). Новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки будет назван в скором времени", — написал он.

Реклама

Ранее Трамп говорил, что Гордон может временно возглавить ведомство после ухода Коутса 15 августа. Он отметил, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора Национальной разведки уже на постоянной основе. От выдвижения на этот пост уже отказался конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф. Причиной этого, по словам Трампа, стали нападки СМИ.

В тренде
"Заря" расписала мировую ничью с ЦСКА София
ЦСКА - Заря

Ранее на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил сместил главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Также пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе, а также недостаточно жесткий подход касательно строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегалов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США увольнение Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбыСША
В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбойСША
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
США не пустят в
США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причинуПолитика
Почему США медлят с санкциями против
Почему США медлят с санкциями против "Северного потока – 2": эксперт поделился версиейЭкономика

Новости партнеров

Loading...