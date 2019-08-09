Первый замдиректора Нацразведки США уходит в отставку — Трамп

Новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки будет назван в скором времени, - обещает Трамп

/ Фото: AFP

Первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон, которую президент США Дональд Трамп называл вероятным кандидатом на пост исполняющей обязанности главы этого ведомства, уходит в отставку. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

"Сью объявила, что уходит 15 августа, что совпадает по времени с уходом Дэниела Коутса (нынешнего директора Национальной разведки США — ред). Новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки будет назван в скором времени", — написал он.

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Ранее Трамп говорил, что Гордон может временно возглавить ведомство после ухода Коутса 15 августа. Он отметил, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора Национальной разведки уже на постоянной основе. От выдвижения на этот пост уже отказался конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф. Причиной этого, по словам Трампа, стали нападки СМИ.

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Ранее на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил сместил главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Также пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе, а также недостаточно жесткий подход касательно строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегалов.

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