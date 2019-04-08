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Министр внутренней безопасности США подала в отставку

Сегодня, 01:43

Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США

Фото: Getty Images
Министр внутренней безопасности США подала в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a7c/74d/5caa7c74d0dbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a7c/74d/5caa7c74d0dbc.jpg США Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США

Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Об этом в воскресенье сообщил в "Твиттере" президент Дональд Трамп.

"Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, я хочу поблагодарить ее за службу", — написал хозяин Белого дома.

Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн. "Уверен, что Кевин отлично справится с этой должностью!" — добавил американский лидер.

По данным информационного портала "Аксиос", президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности недостаточно жесткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, министр, отставка, мигранты, Трамп, стена

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Источник:

ТАСС

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