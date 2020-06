Племянница Трампа собирается обвинить президента США в смерти ее отца

Семья президента США Дональда Трампа просит суд наложить временный запрет на публикацию книги племянницы главы государства Мэри, в которой, как утверждает Daily beast, будет рассказано о "шокирующих и непристойных" историях из жизни хозяина Белого дома.

Об этом заявила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ходатайство подал младший брат президента США Роберт Трамп. Ответчиками названы Мэри Трамп и издательский дом Simon and Schuster, который планирует опубликовать книгу 28 июля. Роберт Трамп аргументирует свое требование соглашением о неразглашении, которое заключила племянница главы государства.

Ранее сообщалось, что Мэри Трамп в книге Too Much And Never Enough ("Слишком много и никогда не хватает" – Ред.) пояснит, как сыграла важную роль в расследовании СМИ, в котором говорилось, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем забрал себе более 400 млн долларов в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости. Племянница Трампа предоставила газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.

В книгу также будет включена беседа Мэри с отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри — сестрой Дональда Трампа.

Заметим, что страдавший от алкоголизма отец Мэри Фред Трамп — младший умер в 1981 году, когда ему было 42 года, после сердечного приступа. Племянница главы государства, отмечают СМИ, в книге обвинит Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, они не уделяли ему необходимого внимания.

Добавим, что Too Much And Never Enough станет первой книгой, написанной родственником Трампа, в которой он подвергается критике. Она поступит в продажу примерно за три месяца до президентских выборов в США.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил ФБР в слежке за его избирательной кампанией в 2016 году, а своего предшественника Барака Обаму, который это санкционировал – в государственной измене.

