Плохое поведение России остается препятствием для потепления отношений с США – Госдеп

Недавно российские и американские политики обсудили отношения США и России, а также последствия региональных вызовов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии

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Администрация американского президента Дональда Трампа нацелена на уменьшение разногласий в отношениях с Россией, но негативное поведение РФ остается препятствием для улучшения двусторонних отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, – пишет Укринформ.

"Заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл 10 июля в Хельсинки встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они обсудили отношения США и России, а также последствия региональных вызовов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", – отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

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Но, "хотя Соединенные Штаты Америки и стремятся сузить разногласия и содействовать сотрудничеству с Россией по ряду глобальных вызовов, негативные действия РФ все же продолжают быть препятствием для прогресса в двусторонних отношениях".

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска

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