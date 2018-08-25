Почувствовать хвост: как в Лос-Анджелесе обучают русалок

Профессиональные курсы русалок, которые были открыты шесть лет назад в американском городе Лос-Анджелес, приносят ученицам, овладевши мастерством, тысячи долларов. Чаще всего девушки достигают успехов, снимаясь в кинофильмах и рекламе. Однако для этого необходимо пройти трудный путь обучения.

Тренировки начинаются с выбора одежды. Главное правило – хвост должен подходить к цвету купальника. Учебный атрибут весит около килограмма, силиконовый хвост для профессиональных русалок – 20 килограмм. Несмотря на это, те, кто на протяжении длительного времени учится быть русалкой, умудряется даже с таким весом проделывать трюки под водой.

"Есть тренировки для начинающих – вы научитесь плавать с хвостом, делать несколько милых трюков, которыми можно удивить друзей. Если вы переходите на более серьезный уровень – научитесь задерживать дыхание, чтобы сниматься в фильмах. А после – делать подводный макияж и работать под водой с аквалангистами", – рассказала профессиональная русалка Вирджиния Генкинс.

Основой первого урока для новичков является обучения правильному передвижению с хвостом под водой, плаванью на спине, "воздушным" поцелуям.

Чтобы стать профессионалом необходимо регулярно тренироваться минимум полгода – учиться задерживать дыхание на несколько минут и заниматься синхронным плаванием. Такой курс обходится не дешево – один урок стоит от сорока до полтысячи долларов.

При этом мечта сняться в кино в роли русалки осуществима только для избранных – тех, кого из сотен замечают режиссеры Голливуда.

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