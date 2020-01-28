Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Получить грин-карту США станет еще сложнее: кого коснутся ограничения

28 января, 14:19

Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в США

/ Фото: AFP

Верховный суд США одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа. Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту), сообщает DW.

Белый дом приветствовал позицию суда, особо выделив его положительное влияние на "американских налогоплательщиков, работников и Конституцию". Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в Соединенных Штатах.

Реклама

Министерство национальной безопасности США в августе 2019 года представило проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. В том же месяце несколько американских штатов подали в суд на администрацию президента из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Истцы сочли, что эти предлагаемые нововведения нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого. В октябре федеральные судьи в трех штатах запретили чиновникам отказывать в получении грин-карт легальным мигрантам.

В тренде
Опасность эпидемии растет: США и Япония эвакуируют своих граждан из Китая

Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.

Ранее сообщалось, что в США могут отменить розыгрыш грин-карты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США гражданство Дональд Трамп грин-карта

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото
Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фотоFun
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Женщина благодаря вещему сну нашла
Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларовFun
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбой
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбойСША
"Черный день" для Сената США: как голосовали за импичмент ТрампаСША
Судьба
Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкцииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...