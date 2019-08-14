В США оспорили распоряжение администрации Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт

В Сан-Франциско и округе Санта-Клара проживают в общей сложности около 2 млн недавних иммигрантов

/ Фото: AFP

Власти Сан-Франциско и округа Санта-Клара в штате Калифорния оспорили в суде распоряжение администрации президент США Дональда Трампа об ужесточении правил выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт. – Ред.) тем иностранцам, которые будут полагаться на государственные пособия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. В Сан-Франциско и округе Санта-Клара проживают в общей сложности около 2 млн недавних иммигрантов.

В соответствии с новыми правилами, которые администрация США намерена применять с середины октября, в выдаче грин-карты может быть отказано тем иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. По оценке газеты, новая инициатива администрации президента США Дональда Трампа — самая решительная из предпринимавшихся до сих пор попыток внести радикальные изменения в иммиграционную систему.

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Напомним, что ранееиммиграционные службы США задержали 680 человек по обвинению в нарушении миграционного законодательства в штате Миссисипи на юге страны. Рейды стали крупнейшими с 2008 года, когда по приказу Джорджа Буша — младшего операция была проведена в штате Айова. Все задержанные в Миссисипи являются выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках.

Ожидается, что масштабная акция станет большим ударом по отдельным компаниям и экономике штата в целом. По словам официального представителя Иммиграционной и таможенной полиции США Брайана Кокса, "были выданы ордера на обыск семи крупных фабрик", в числе которых Koch Foods и Peco Foods Inc.

Рейды произошли всего за несколько часов до приезда президента США Дональда Трампа в Эль-Пасо.

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