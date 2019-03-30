Помпео: Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента
Хезер Науэрт будет работать в Программе Фулбрайт
Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт — образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.
"От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Программе Фулбрайт", — написал он.
7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Она возглавляет пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс".
Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН в середине февраля по семейным обстоятельствам.
Напомним, что ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".
Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".
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