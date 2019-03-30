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Помпео: Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента

Сегодня, 03:04

Хезер Науэрт будет работать в Программе Фулбрайт

Фото: Getty Images
Помпео: Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8ba/548/5c68ba54820a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8ba/548/5c68ba54820a8.jpg США Хезер Науэрт будет работать в Программе Фулбрайт

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт — образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.

"От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Программе Фулбрайт", — написал он.

7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Она возглавляет пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс".

Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН в середине февраля по семейным обстоятельствам.

Напомним, что ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".

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Тег США, Госдепартамент США, Помпео, Науэрт

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ТАСС

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