Помпео озвучил дальнейшие планы США по Ирану

Штаты будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия

Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Два года назад президент Трамп объявил о смелом решении защитить мир от насилия Ирана и ядерных угроз, которые он представляет, выходя из ошибочного соглашения с Ираном и его фасада безопасности. С тех пор мы ввели самые строгие санкции в истории и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов многими миллиардами долларов. Сегодня американский народ находится в большей безопасности, а на Ближнем Востоке спокойнее, чем если бы мы оставались в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ядерная сделка с Ираном)", – говорится в заявлении Помпео, которое обнародовал Госдепартамент.

Госсекретарь напомнил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии.

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"Сегодня мы сталкиваемся с серьезным вызовом региональному миру со стороны другого мошеннического режима и вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы помешать ведущему мировому государственному спонсору антисемитизма. Соединенные Штаты будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия. Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора. И мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2015 году Иран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку. Главной целью соглашения было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

Но в 2018 году американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает ядерную программу и вывел США из соглашения, после этого Вашингтон ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.

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