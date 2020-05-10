Помпео озвучил дальнейшие планы США по Ирану

Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Два года назад президент Трамп объявил о смелом решении защитить мир от насилия Ирана и ядерных угроз, которые он представляет, выходя из ошибочного соглашения с Ираном и его фасада безопасности. С тех пор мы ввели самые строгие санкции в истории и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов многими миллиардами долларов. Сегодня американский народ находится в большей безопасности, а на Ближнем Востоке спокойнее, чем если бы мы оставались в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ядерная сделка с Ираном)", – говорится в заявлении Помпео, которое обнародовал Госдепартамент.
Госсекретарь напомнил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии.
"Сегодня мы сталкиваемся с серьезным вызовом региональному миру со стороны другого мошеннического режима и вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы помешать ведущему мировому государственному спонсору антисемитизма. Соединенные Штаты будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия. Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора. И мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие", - говорится в заявлении.
Напомним, в 2015 году Иран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку. Главной целью соглашения было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.
Но в 2018 году американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает ядерную программу и вывел США из соглашения, после этого Вашингтон ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.
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